Incredibile Vukic | punto vinto giocando da terra!

Guarda i colpi migliori della sfida vinta da Gael Monfils su Aleksandar per 6 - 4, 6 - 4 al Masters di Toronto, tra cui una prodezza rara dell'australiano che ha vinto un punto nonostante la caduta che lo obbligato a giocare un colpo da terra.

Lo scambio spettacolare è avvenuto durante il match degli ottavi di finale al Masters 1000 di Toronto. L’australiano strappa applausi per la risposta rocambolesca ma perde la partita. Sarà il francese ...Una cosa che non si verifica così spesso durante un match. L'episodio che ha visto protagonista Aleksandar Vukic al Master 1000 di Toronto ha stupito e non poco il suo avversario e lo stesso pubblico ...