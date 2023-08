Incontro con Jake Gyllenhaal | capitano coraggioso di Luna Rossa

Leggi su amica

(Di venerdì 11 agosto 2023) Bello è bello. Bravo pure. Impegnato? Parecchio. Al punto da mettere in stand by questa intervista e da rendersi accessibile non una, ma due settimane oltre il termine concordato, forte del fatto che il set sul quale sta lavorando non gli concede pause. Inconvenienti del nostro mestiere, peraltro marginali a fronte dell’opportunità di scambiare qualche opinione con uno tra gli attori più interessanti della scena hollywoodiana. Se di tutto ciò lui,, ne sia consapevole, non lo dà a vedere. Digitate il suo nome (ha origini svedesi) su Google e godetevi le videointerviste rilasciate in concomitanza all’uscita delle pellicole di cui è interprete e/o produttore. Ne sarete sorpresi: per quanto controverso, a tratti inquietante possa apparire sul grande schermo, a tu per tu con colleghi e giornalisti, il 42enne losangelino si rivela un ...