Incidente stradale su Ponte Punta Penna | ci sono feriti

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Ancora incidenti sulle strade di Taranto. Dopo i due ventenni rimasti gravementedue giorni fa in unsulla Salina, un altro si è verificato all’alba di oggi sula pochi metri dall’ingresso nella Città dei Due Mari. Una Volkswagen Polo, per causa ancora al vaglio della Polizia intervenuta per i rilievi, si è ribaltata. Non è chiaro cosa abbia determinato lo sbandamento, se la distrazione, un ostacolo sulla carreggiata o un malore del conducente. Ci sarebbero due persone ferite, soccorse e trasportate in ospedale, ma non in gravi condizioni. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.