Incidente mortale nella notte | scontro tra due auto | deceduto vigilante

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, sulla strada statale 700 nel comune di Caserta, all’inizio della galleria che passa sotto la Reggia presso lo svincolo per San Leucio: un’Audi ha impattato contro la Fiat Panda della società di vigilanza che controlla il cantiere dei lavori attualmente in corso dentro la galleria; nell’impatto è rimasto ucciso ildi 63 anni, che eraPanda quando è sopraggiunta l’altracon dentro due ragazzi, che probabilmente non hanno visto le frecce e i cartelli di segnalazione del cantiere. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare gli occupanti dalle lamiere, ma per il 63enne non c’è stata nulla da fare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.