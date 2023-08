Incendio Hawaii | 53 morti | previsioni tragiche VIDEO

(Di venerdì 11 agosto 2023) La situazione nelleè critica. Vasti incendi hanno colpito le isole con diversi centri abitati rasi al suolo. Evacuate molte strutture a causa delle fiamme.: il bilancio deiA Maui, nelle, il bilancio deisale a 53, con tantissime persone costrette a gettarsi in mare per salvarsi dalle fiamme. L'articolo proviene da Il Difforme.

Catastrofici incendi hanno colpito lenegli ultimi giorni, in particolare l'Isola di Maui, causando decine di vittime e dispersi, ... almeno 55 le vittime provocate dall', oltre mille le ...Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha dichiarato di aver avuto una 'lunga conversazione' con il governatore delleper 'garantire che riceva tutti gli aiuti di cui ha ...VEDI ANCHE La fuga in barca dal porto di Lahaina in fiamme Maui: le immagini satellitari prima e dopo mostrano la devastazione degli incendi, gli incendi a Maui visti dal drone L'è ...

Mentre i vigili del fuoco continuano a lottare per spegnere gli incendi, il servizio meteorologico nazionale di Honolulu ha previsto una graduale diminuzione dei venti nella giornata di oggi e per ...Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha rivelato su X ( ex Twitter ): “L’Italia è vicina agli Usa per gli incendi che stanno devastando le Hawaii e la loro natura incontaminata. Gli italiani ...