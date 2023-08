Incantum a Roma | la pizzeria magica a tema Harry Potter | ecco cosa ti accade se ordini una pizza ‘speciale’

Leggi su funweek

(Di venerdì 11 agosto 2023) A Ponte Mammolo aè stata aperta unaspeciale a. In pochissimo tempo ha già attirato l’attenzione di molte persone che attraverso il profilo social del locale si sono incuriosite e non hanno potuto fare a meno di provare la novità.: menù Laconche si trova anon solo offre una vasta gamma di prodotti speciali e unici ma riserva per i clienti una particolarità. Il menù è composto da pizze gourmet come laIncendio con salsa di pomodoro, fiordilatte e provola affumicata, ventricina piccante, topping alla ‘nduja e filamenti di ...