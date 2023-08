In Svizzera riaprono le scuole, ma mancano gli insegnanti: “Buchi tappati da docenti priva di formazione o richiamati dalla pensione, ora basta” Orizzonte Scuola

La Svizzera combatte una carenza cronica di insegnanti e un aumento della violenza in aula. L'Associazione mantello degli insegnanti lancia una campagna nazionale per affrontare entrambe le sfide.