IN – Samardzic-Inter | problemi dopo l’ultimo incontro | la situazione

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il trasferimento diall’ora è in bilico, complici delle difficoltà delmomento. L’in sede andato in scena nel pomeriggio doveva completare tutto l’iter, invece sono sorti dei: ecco le informazioni avute dalla nostra redazione. IL RISCHIO – Ieri Lazaraveva confidato di non sapere quando avrebbe firmato il contratto con l’, e ora c’è il rischio che non avvenga.l’accordo avvenuto la scorsa settimana con l’Udinese, così come le visite mediche svolte ieri mattina, oggi si doveva completare tutto. Nel pomeriggio è andato in scena uncon l’entourage del centrocampista, ma la redazione di-News.it apprende che sono sorte delle questioni contrattuali ...

...5 mln di ingaggio senza l'aiuto del Decreto Crescita), Beto dell'Udinese che non decolla , al momento restano due nomi caldi in chiave(mentre a centrocampo si lavora per chiudere, ...Manca l'ultimo via libera per l'arrivo di Lazarall': incontro in corso nella sede nerazzurraNel primo pomeriggio l'entourage del giovane centrocampista serbo ha varcato le porte della sede di Viale della Liberazione per definire e ...Commenta per primo L'è pronta a chiudere la trattativa per Lazar. Ultimo passo da compiere, quello della firma, che ancora però manca: in questi minuti c'è stato l'arrivo del papà del ragazzo e dei suoi ...

FCIN1908 – Samardzic, l’entourage cambia le richieste: ora l’Inter vuole riflettere fcinter1908

Si complica clamorosamente proprio a un passo dal traguardo il trasferimento all'Inter di Lazar Samardzic. Come riportato da Gazzetta.it, l'entourage del calciatore ha cambiato le carte ...Un improvviso rallentamento, quello che sta avvenendo in casa Inter nella definizione dell'arrivo di Lazar Samardzic. Dopo aver trovato ormai da tempo l'accordo con l'Udinese, e con il giocatore arriv ...