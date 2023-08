(Di venerdì 11 agosto 2023) A pochi metri dal mare con unin ferro battuto per "ammirare" le stelle nella notte di San Lorenzo. Succede nella marina di Ugento, in, dove, con ogni probabilità, un ...

A pochi metri dal mare con unmatrimoniale in ferro battuto per "ammirare" le stelle nella notte di San Lorenzo. Succede nella marina di Ugento, in, dove, con ogni probabilità, un turista ha deciso di trascorrere la ...La singolare quanto bizzarra idea di osservare lo spettacolo delle stelle cadenti su un comodo materasso come in una camera daè stata pensata ed attuata da un turista, in vacanza in. E ...... fermato nella notte 19enne Cronaca [ 09/08/2023 ]caro Pagliaro: Narrazione distorta. Qui ... nella sua camera dahanno trovato poco più di 4 grammi di cocaina e circa 1 grammo e mezzo ...

In Salento letto matrimoniale sugli scogli, foto virale sul web Giornale di Brescia

A pochi metri dal mare con un letto matrimoniale in ferro battuto per "ammirare" le stelle nella notte di San Lorenzo. Succede nella marina di Ugento, in Salento, dove, con ogni probabilità, un ...UGENTO. A pochi metri dal mare con un letto matrimoniale in ferro battuto per "ammirare" le stelle nella notte di San Lorenzo. Succede nella marina di Ugento, in Salento, dove, con ogni probabilità, u ...