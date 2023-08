In Florida vietano Shakespeare Il direttore artistico del Festival Shakespeariano | “La cultura non si vieta”

Michelangelo prima, Shakespeare poi. Ini grandi nomi dell'arte e della letteratura finiscono sotto la scure delle nuove leggi del governatore e candidato repubblicano alla Casa Bianca Ron DeSantis. Dopo il caso del Davide di ...... riferiscono i media americani, il provvedimento censorio è necessario per evitare di violare il "Parental rights in education act", la legge firmata dal governatore dellaRon De Santis che ...Molte scuole delladi recente hanno rivisto in modo drastico il loro curriculum di studi per evitare di esporsi alle critiche e alle denunce di genitori, che vogliono avere un ruolo attivo ...

“Troppo sesso”, scuole in Florida vietano Shakespeare La Stampa

La Florida vieta Shakespeare nelle scuole e censura i testi. Il direttore artistico del Festival Shakespeariano Carlo Mangolini rilancia.Nella contea di Hillsborough i testi teatrali del Bardo sono ritenuti avere contenuti sessuali inadatti all'insegnamento. Il direttore artistico dell'Estate Teatrale Veronese rilancia: «La censura è u ...