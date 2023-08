Imprenditore morto schiacciato da forme di grana | la lettera dei figli | “Non ci hai mostrato amore”

(Di venerdì 11 agosto 2023) “Speravamo rallentassi, non ci hai”. Unadura quella letta daial funerale di Giacomo Chiapparini, l’agricolo, domenica scorsa, sotto il peso di quasi 17miladi Grano Padano nel suo magazzino di stagionatura. “Quante volte, papà, abbiamo sperato che rallentassi la tua corsa nella vita e quindi potesse rallentare anche la nostra, così da vedere cosa c’era fuori dal finestrino. Rallentando avresti potuto vederlo anche tu, capendo cosa c’era di importante oltre la tua attività”. Parole intense quelle lette nella chiesa di Romano di Lombardia dove, ieri mattina, si è svolta la cerimonia funebre. I familiari, in primis laa Mary e ilo Tiziano, hanno scelto di salutare il ...

"Speravamo rallentassi, non ci hai mostrato amore". Una lettera dura quella letta dai figli al funerale di Giacomo Chiapparini, l'agricolo, domenica scorsa, sotto il peso di quasi 17mila forme di Grano Padano nel suo magazzino di stagionatura. "Quante volte, papà, abbiamo sperato che rallentassi la tua corsa ...Si sono svolti giovedì mattina i funerali di Giacomo Chiapparini , l'di Romanoa 74 anni, nella serata di domenica 6 agosto, in seguito al cedimento degli scaffali nel magazzino di stagionatura dove si trovavano 16.600 forme di Grana Padano. L'...... a Marina di Modica perdeva la vita l'50enne, Alberto Vicari mentre viaggiava a bordo ... Purtropo lo scontro tra i due mezzi non ha lasciato scampo al modicano,sul colpo. I due mezzi ...

Imprenditore morto schiacciato da forme di grana, figli: “Non ci hai mostrato amore” Sky Tg24

Funerali Luca Ruffino sabato 12 agosto 2023 a Milano: cosa sappiamo sulle esequie e le ultime novità sul suicidio ...C'è l'addio e non solo nella lettera scritta dai figli di Giacomo Chiapparini, l’imprenditore morto a 74 anni per il crollo degli scaffali nel magazzino di stagionatura. «Tu hai vissuto la vita che vo ...