Imprenditore morto schiacciato da forme di grana | figli | “Non ci hai mostrato amore”

Si sono svolti giovedì mattina i funerali di Giacomo Chiapparini , l'di Romanoa 74 anni, nella serata di domenica 6 agosto, in seguito al cedimento degli scaffali nel magazzino di stagionatura dove si trovavano 16.600 forme di Grana Padano. L'...... a Marina di Modica perdeva la vita l'50enne, Alberto Vicari mentre viaggiava a bordo ... Purtropo lo scontro tra i due mezzi non ha lasciato scampo al modicano,sul colpo. I due mezzi ...E' l'esito dell'autopsia svolta sul corpo del presidente di Visibiliasuicida nella notte tra ... l'a farla finita, per esempio minacciandolo. Per ricostruire il quadro in cui è ...

Schianto a Certosa, muore imprenditore La Provincia Pavese

Una vita di lavoro quella di Giacomo Chiapparini, imprenditore agricolo di 74 anni, travolto domenica 6 agosto da quindicimila forme di Grana Padano in un magazzino della sua ...Crollano 15 mila forme di Grana Padano, morto Giacomo Chiapparini: «Hanno ceduto gli scaffali, lui controllava un robot» La morte di Giacomo Chiapparini, il dg del Consorzio Grana Padano: «Abbiamo ...