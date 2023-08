Imbrattatrice Identificata | il Sindaco Biondi Plaude gli Inquirenti e Promette ancor più Telecamere

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 11 agosto 2023) L'Aquila - Una boccata d'aria fresca arriva daldell'Aquila, Pierluigi, in seguito all'identificazione di uno dei presunti responsabili di un vile atto vandalico avvenuto nella notte del 6 luglio. Si tratta di una writer riconosciuta, coinvolta in scritte oltraggiose contro le forze dell'ordine e il Daspo. Con un tono di apprezzamento e riconoscenza, il primo cittadino si è espresso sulla risoluta azione degli: "Rivolgo le mie congratulazioni, a nome dell'intera comunità e a titolo personale, agli uomini e alle donne della Questura, in particolare agli agenti della Digos. Con il prezioso coordinamento della Procura della Repubblica, hanno proceduto all'identificazione di uno degli autori delle scritte che hanno deturpato un edificio storico nel cuore del nostro centro urbano."...