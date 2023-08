Il vicepresidente di Taiwan farà scalo negli Usa mentre Pechino annuncia | “Manovre militari vicino all’isola”

(Di venerdì 11 agosto 2023) Continua lo scambio di colpi fra Stati Uniti e Cina, e adesso la tensione regionale nello stretto die nel Mar cinese meridionale arriva ad un nuovo livello di guardia. Il 10 agosto Joe Biden ha deciso di vietare, con un ordine esecutivo, alle aziende statunitensi di effettuare investimenti nel campo dell’hi-tech in Cina, sottraendo quindi risorse fondamentali da un punto di vista tecnologico anche per la macchina militare die assestando un nuovo colpo sulla scia della guerra dei chip e dei controlli sui reciproci scambi di tecnologia fra le due superpotenze. Oggi lo stesso presidente degli Stati Uniti ha definito la Cina, attore con cui si sta tentando di stabilire un “rapporto razionale”, come “una bomba ad orologeria“. Per Biden la congiuntura economica complicata che il Dragone sta affrontando (con espliciti riferimenti ad ...

Il vice di Tsai Ing-wen, la presidentessa di Taiwan, sarà sabato a New York nell'andata e mercoledì a San Francisco al ritorno da una visita in Paraguay. Le manovre avranno inizio nel giorno della partenza del vicepresidente taiwanese. Cinque navi da guerra e 25 caccia sono stati schierati davanti all'isola di Taiwan. È la "risposta" del Dragone all'annunciata visita del vicepresidente di Taipei, William Lai, negli Usa.

Lai Ching-te, vicepresidente di Taiwan, farà scalo negli Usa in vista di una visita in Paraguay. E Pechino alla vigilia della partenza del politico di Taipei reagisce annunciando esercitazioni maritti ...Al largo della costa provinciale poco a nord di Taiwan, dalle 12 di sabato prenderà il via un ciclo di esercitazioni militari cinesi. Lo ha annunciato l'Amministrazione per la sicurezza marittima dell ...