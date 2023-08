Il Tottenham blocca Kane all’aeroporto mentre sta per partire per Monaco Sky Uk

(Di venerdì 11 agosto 2023) Secondo quanto riferisce Sky Sport Uk, Harryè statoto dalerain procinto diper. Il club inglese sta provando a rinegoziare il trasferimento al Bayern, accettato ieri. Tutto torna ad essere dunque incerto.era pronto per prendere l’aereo. Il Bayern ha programmato le visite mediche e la firma del contratto stamattina, ma adesso ilha revocato all’attaccante il permesso di viaggiare in Bundesliga. In Germania speravano che l’accordo difosse annunciato oggi e che il giocatore sarebbe stato ufficialmente presentato prima della Supercoppa tedesca di domani. Ma adesso diventa tutto avvolto dalla nebbia. Al momentoè ...

Punti chiave 09:22 Dalla Germania, Kane bloccato dalprima della partenza per Monaco 09:21 Inter, contatti continui per Arnautovic 09:19 Lazio - Juventus, trattativa per Rovella e ...Kane tra Bayern e: aggiornamento In questi istanti inizia a trapelare l'indiscrezione per cui gli Spurs avrebbero dato il permesso a Kane di partire e andare a svolgere le visite mediche. ...E invece ilha cambiato le carte in tavola come rivelano da Sky sia Uk che Deutschland: gli Spurs al momento hanno proibito la partenza dell'attaccante che sarebbe stato bloccato proprio a ...

Sky Sport UK - Il Tottenham blocca Kane in aeroporto Goal.com

Clamoroso colpo di scena nell’affare Kane tra Bayern Monaco e Tottenham. Gli Spurs hanno bloccato il volo dell’attaccante inglese diretto questa mattina in Germania per le visite mediche.Imprevisto clamoroso nel trasferimento di Kane al Bayern Monaco, l'attaccante sarebbe stato bloccato dal Tottenham.