Il successo con Accabadora e la battaglia per i diritti civili | chi era Michela Murgia

Addio a Michela Murgia. La scrittrice e attivista sarda 51enne è morta ieri sera a Roma. Malata di cancro da tempo, a maggio aveva rivelato ...... sempre lei, nel 2022,67 successi. Iga si è assicurata di conservare per un'altra settimana - la 72esima - lo scettro mondiale. Swiatek, reduce dalnel torneo di casa, a Varsavia, l'......Ha proseguitola pubblicazione di 'Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell'isola che non si vede' nel 2008. Tuttavia, è stato il romanzo 'Accabadora', pubblicato nel 2009, a portare il...

Debutto con successo su Euronext Growth Milan per La SIA Italia Informa

Con l’approssimarsi della settimana di Ferragosto cominciano a calare gli ingressi in sala registrati al box office e Barbie, successo mondiale che ha superato il miliardo di dollari di incassi e che ...Una gara entrata negli annali dell’automobilismo grazie al successo Ferrari a 58 anni dall’ultima volta. La 24 Ore di Le Mans disputata il 10-11 giugno, quarto appuntamento del FIA WEC, ha visto le du ...