Il sigillo poietico di Peppe Sigillò negli occhi della prole di Perseo

(Di venerdì 11 agosto 2023) È il frutto di un incontro che risale a vent’anni fa e si contrassegna di coincidenze e Corrispondenze liriche nella notte di San Lorenzo con la Musa di Giuseppe(edita da Adhoc Edizioni, Vibo Valentia, 10 agosto 2023, libriamo@gmail.com). L’opera, stampata in 34 copie, come le 34 liriche selezionate e i XXXIV canti dell’Inferno, si ispira all’immagine del famoso verso che schiude le porte del Purgatorio, E quindi uscimmo a riveder le stelle. Ogni copiasilloge poematica avrà un imprimatur originale e inaugura un progetto culturale sperimentale intitolato “Il filo di Arianna – Profezia, Poesia, Eresia” con l’apporto dei diversi linguaggi artistici tra cui la recitazione, la musica, il disegno, la pittura e la danza, per far uscire una umanità condannata a essere rinchiusa nei nuovi labirinti infernali e a non “riveder le stelle”. Lo ...