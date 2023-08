Il ruolo dell’Agcom su quanto accaduto durante la vendita dei biglietti dei Coldplay

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 11 agosto 2023) Non è la prima volta che accade. Probabilmente non sarà nemmeno l’ultima, visto il grave vuoto normativo che in Italia sussiste rispetto alla pratica delle rivendite deiper eventi ufficiali. Fatto sta che, proprio in concomitanza con altri concerti dei(e di altri artisti, ovviamente), l’Agcom aveva avviato delle indagini rispetto ai sold-out sospetti (perché troppo rapidi) collegati alle date italiane del gruppo musicale britannico. L’anno scorso erano stati scoperti 26 rivenditori seriali: all’epoca, si trattava dell’acquisto di 15miladi 278 concerti, rivenduti a prezzi moltiplicati anche per 10. Tra questi concerti, c’erano anche quelli deiche – quest’anno – hanno suonato a Napoli e a Milano. Una cosa che, probabilmente, è avvenuta anche nel mese di luglio, quando sono stati ...