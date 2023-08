Il ritorno di Caronte infiamma l' Italia per Ferragosto | le città più roventi

(Di venerdì 11 agosto 2023) La tregua del fresco è finita e nel fine settimana torna a farsi sentire l'afa e si alza il rischio di ondate di calore da nord a sud. Undell'anticiclonedestinato a far risalire le temperature a cavallo di. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, domenica 13 agosto l'allerta di livello 2 («bollino arancione») riguarderà quattro- Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia - mentre ad Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Milano, Roma, Torino, Trieste e Verona matureranno condizioni di preallerta («bollino giallo»). Deciso il rialzo delle temperature, soprattutto di quelle percepite: sempre per domenica sono previsti 37 gradi a Firenze, 36 a Brescia, Frosinone, Milano e Perugia, 35 a Bologna, Bolzano, Napoli, Roma, Torino e Verona. L'allerta di livello 2, ricorda il ...

Caldo a Roma, il ritorno di Caronte: nuovo picco per i prossimi giorni RomaToday

Nuova ondata di caldo sull'Italia a causa dell'anticiclone africano Nerone, ma non per tutti: dapprima il Centro-Nord, Sud e Sicilia entreranno in gioco successivamente. Ecco cosa prevedono gli espert ...Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 12 e domenica 13 agosto mostrano il ritorno del caldo, vediamo cosa succederà ...