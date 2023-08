Ma, aveva confidato in una lunga intervista ad Aldoper il 'Corriere della Sera', "non ho ... Unprivato è quello di Geppi Cucciari: "Quel tuo ultimo sorriso, donna luminosa, lo porterò ...Fatti Michela Murgia, ildopo la morte: "Ci mancherà il tuo pensiero" Nell' intervista al Corriere ad Aldoaveva detto: "Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono. Me l'ha ...Ma, aveva confidato in una lunga intervista ad Aldoper il 'Corriere della Sera', " non ho ... Unprivato è quello di Geppi Cucciari : "Quel tuo ultimo sorriso, donna luminosa, lo ...

Il ricordo di Cazzullo: «Quando Murgia mi disse che stava morendo. Un dialogo duro, ci siamo commossi» Corriere della Sera

Ricordi e post social, da Aldo Cazzullo a cui raccontò per prima il tumore a Roberto Saviano, Chiara Valerio, Geppi Cucciari, Teresa Ciabatti ...‘Della sua fragilità in quell’istante amai proprio quello che dell’amore si paga più caro: l’assenza di calcolo e di misura che appartiene solo alle persone nate libere’. E’ una delle frasi di Michela ...