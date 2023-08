Il Regno Unito riflette sull’opportunità degli investimenti nella tecnologia cinese

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 11 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilpotrebbe essere il prossimo Paese a seguire le ormeStati Unitirestrizionenel settore tecnologico. Dopo che il Presidente Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che concede al Segretario al Tesoro il potere di limitare gliamericani in aziende cinesi attive nei settori dei semiconduttori, microelettronica, computer quantistici e AI, per ragioni legate alla sicurezza nazionale, il governo britannico si è detto pronto a “valutare attentamente” tali misure. Un portavoce del Primo Ministro Rishi Sunak ha affermato: “Ilprenderà in seria considerazione queste nuove misure nel contesto della valutazione dei potenziali rischi per ...