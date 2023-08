Il recinto di Biden contro la Cina

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un segnale per le aziende americane, una lezione per i paesi considerati amici. E soprattutto un messaggio chiarissimo a Pechino: siamo disposti a tutto per contenere le vostre capacità militari e ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... per difendere gli interessi delle grandi società quotate in borsa Ildel cortile hi - ...di decoupling dalla Cina di Xi Jinping che si spingono molto più in là di quanto osato da. La ...L'"amico" di Crosetto gioca neldella maggioranza e spiega che " faremo il rush finale con ...al ruolo di "alleata affidabile capace di una leadership solida" che le ha cucito addosso JoeCiò che si può dire, tenendo conto anche del riferimento dialla 'leadership globale' di Papa ... Il fatto che il confronto sia tra Russia e Ucraina, dice poco, non mette il- tanto più ...

La scure di Biden sugli investimenti hi-tech in Cina Domani

È nata il 4 luglio. Giornalista del Foglio dal 2010, si occupa delle vicende che attraversano l’Asia orientale, soprattutto di Giappone e Coree, e scrive periodicamente anche di Cina e dei suoi ...Arriva l’ordine esecutivo con il quale gli Stati Uniti provano a frenare l’ascesa di Pechino nei microchip e nell’intelligenza artificiale ...