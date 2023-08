Il principe Harry | che a Tokyo ha fatto shopping per Meghan Markle

Non chiamatelo più 'Altezza reale', ilnon ne ha più diritto. O meglio, questo non è più un titolo adeguato per rivolgersi al secondogenito di Re Carlo. Neanche formalmente: sul sito web della royal family, infatti, è stato ...Vacanze separate per ile Meghan Markle. Il duca di Sussex è volato in Giappone con Ignacio Figueras, giocatore di polo e compagno di squadra. La ex attrice invece a Los Angeles è andata al concerto di Taylor ...Il Minore', l'autobiografia del. Al secondo posto 'Dammi mille baci' di Tillie Cole, la storia di un ragazzo e una ragazza uniti da un legame creato in un istante e custodito per un ...

Harry è andato al centro commerciale con l'amico Ignacio "Nacho" Figueras in cerca di un souvenir da regalare alla moglie. La foto via social ...Rimpasto reale. Re Carlo affida nuovi incarichi militari ai membri della Royal Family alla luce dell'uscita di Harry (che ha perso il titolo di "sua altezza reale") e ...