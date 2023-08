Il padre ha l’Alzheimer | la figlia si fa un tatuaggio per aiutarlo a non dimenticare | “Ogni volta che lo vedrai ti ricorderai di noi”

(Di venerdì 11 agosto 2023) Uncontro la malattia. Una ragazza del Connecticut (Stati Uniti) per creare un legame eterno con il, affetto da Alzheimer, ha deciso di farsi unspeciale. “Ho fatto un, in realtà l’ho fatto per te“, ha esclamato la giovane davanti al. Il video, pubblicato sui suoi canali social il 28 luglio scorso, in poco tempo ha commosso il web ed è diventato virale con oltre 18 milioni di visualizzazioni. “L’ho disegnato un paio di mesi fa quando ero a scuola (…)”, ha spiegato prima di raccontare il significato del 52 e delle due onde. “É il tuo anno di nascita, 1952… le due onde una sono io e l’altra sei tu. Sai perché? (…) Perché siamo andati in barca a vela e mi hai insegnato a navigare, da quando siamo andati è il mio ricordo preferito insieme a te e l’ho tatuato così ...

