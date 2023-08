Il nuovo capitolo della sfida di Remco Evenepoel con se stesso | campione del mondo a cronometro

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 11 agosto 2023) Lassù, sotto la torre del castello di Stirling, sono ansimi, volti stravolti e casse toraciche che si muovono su e giù, velocissime, alla ricerca di quiete e ossigeno. Qualcuno resta in piedi, i più, qualcun altro preferisce distendersi avere il conforto, scomodo, del selciato. Quasi un'ora a spingere a tutta su di una bicicletta daè uno sforzo proibitivo, l'ultimo chilometro che punta al cielo, sebbene senza pendenze mostruose, trancia il respiro. I cuboidi in porfido sono una cattiveria ulteriore che i corridori non si meritavano. Tant'è. C'è sempre una dose di piacere nel faticare e nel vedere faticare quando si ha che fare con le biciclette. Lassù, sotto la torre del castello di Stirling, ansimavano tutti, campioni e non, vincitore e battuti. Dain giù. Anche se il belga, almeno in apparenza, era quello ...