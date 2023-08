Il mercato dei single | dalle app di dating ai viaggi tra sconosciuti

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 agosto 2023) Sapevate che esiste una Giornata dei? Si festeggia l’11 novembre e da qualche tempo sta prendendo piede anche in Italia, tanto da diventare la più grande giornata di shopping al mondo. Sì, perché isono abituati a spendere parecchio. Secondo la società di consulenza finanziaria Moneyfarm, essere sposati o convivere comporta notevoli vantaggi sul piano economico: lo studio ha calcolato che chi è da solo (8,4 milioni di persone in Italia) spende ben 571 euro al mese in più rispetto alla coppia che può “smezzare” le uscite. In altre parole, vivere da soli costa ogni mese il 47% in più rispetto a convivere. Se calcoliamo ad esempio le spese per la casa,utenze ai mobili, chi convive spende 530 euro al mese, contro i 904 euro dei. In Italia una persona su tre (il 33,2%) vive da sola. Una ...