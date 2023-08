Il marito Lorenzo Terenzi e i figli «dell' anima» salutano Michela Murgia La mamma di Raphael | «L’ha scelta lui a nove anni»

È allenata daldi Antonella,Dessi, alla prima azzurra da tecnico. 'Giulia - garantisce lei - è un talento, insieme nel tempo hanno sistemato la tecnica'. Fortunato 'Noi tre - ...... i due primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, sono diventat ie moglie con una ...in altre pose scattate durante il ricevimento che si è svolto nella cinquecentesca Masseria San...Una famiglia queer completata dalTerenzi (sposato lo scorso 15 luglio "in articulo mortis"), attore e regista conosciuto nel 2017 grazie a uno spettacolo teatrale in cui Murgia era la ...

Il marito Lorenzo Terenzi, i “figli d’anima” e gli amici: la veglia in giardino della famiglia queer di Miche… la Repubblica

Il barese, la tarantina e l’andriese: a Budapest con ambizioni da podio. “Con poche strutture, facile darsi a questa specialità. Il resto è emulazione” ...Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso febbraio, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore degli italiani e soprattutto in quello dei suoi famigliari. Il 28 agosto Maurizio avrebbe festeggiato 85 ann ...