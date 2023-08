Il Liverpool prende Caicedo per 130 milioni | e sui social se la prendono col moralizzatore Klopp

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 agosto 2023) Non sappiamo come si dica in inglese o in tedesco “non sputare in cielo che in faccia ti torna”, ma il concetto quello è: a Jurgenstanno rinfacciando delle sue dichiarazioni del 2016, di quando cioè moralizzava sul trasferimento da 100di sterline Paul Pogba al Manchester United. Disse, testualmente: “Se prendi un giocatore per 100di sterline e si infortuna, allora tutto va a rotoli. Il giorno in cui questo sarà il calcio, io non lavorerò più, perché il gioco consiste nel giocare insieme”. Il problema è che oggi ildista chiudendo l’acquisto record di Moisesdal Brighton per la modica cifra di 110di sterline (circa 130di euro). E lui è ancora al suo posto. Sui...