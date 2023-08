Il linguaggio ha il potere di abitare il tempo e creare mondi

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tre processi di virtualizzazione hanno caratterizzato l’apparizione della specie umana: lo sviluppo dei linguaggi, l’evoluzione delle tecniche e la complessificazione delle istituzioni. Il, innanzitutto, virtualizza un “reale” che tiene il vivente prigioniero del qui e ora. In questo modo considera il passato, il futuro e, in generale, ilcome regno in sé, una durata dotata di consistenza propria. A partire dall’invenzione del, noi umani abitiamo ormai in uno spazio virtuale, il flussorale essendo considerato come un tutto che l’immediato presente attualizza solo parzialmente, fugacemente. Noi esistiamo. Ilumano ha una modalità di esistenza diversa da un parametro o da una cosa (non è per l’appunto “reale”), piuttosto è simile a una ...