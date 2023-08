Il granchio blu minaccia Marina ' Da contenere con pesca mirata'

(Di venerdì 11 agosto 2023) Parla l'esperto Gian Marco Luna: 'L'eradicazione della specie è impossibile'. Ipotesi business per l'export. Effetti devastanti per l'ecosistema: 'E' un pericolo per la nostra biodiversità: ciclo ...

Parla l'esperto Gian Marco Luna: 'L'eradicazione della specie è impossibile'. Ipotesi business per l'export. Effetti devastanti per l'ecosistema: 'E' un pericolo per la nostra biodiversità: ciclo ...... il decreto contiene anche norme per gli investimenti strategici, interventi per strade e ormeggi e molte altre voci che lo rendono appunto un provvedimento omnibus, con la lotta ale la ...La sezione del Veneto della Coldiretti ha infatti messo in atto uno 'show cooking' in un agriturismo per presentare alcune ricette a base dial rosmarino, insalata di ...

Granchio blu, raccolte 50 tonnellate in un giorno, Delta del Po invaso ilgazzettino.it

Parla l’esperto Gian Marco Luna: "L’eradicazione della specie è impossibile". Ipotesi business per l’export. Effetti devastanti per l’ecosistema: "E’ un pericolo per la nostra biodiversità: ciclo ripr ...Il consigliere della Lega fa appello alla Regione per realizzare una vera filiera "C’è bisogno di aiutare i pescatori e creare le condizioni per commercializzarlo".