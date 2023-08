Il Governo entra come azionista della Rete Tim fino al 20% | ruolo decisivo in strategie

... considerando che la parte 'equity' dell'offerta sarà di circa 10 miliardi di euro e il resto è debito che finirà nella costituzione della nuova compagnia Netco, ildovrebbe stanziare circa 2 ...Il Ministero dell'Economiain campo per la rete di Tim, al fianco di Kkr. È stato infatti siglato il memorandum of ...le parti " spiega il Mef in una nota - prevedono un ruolo decisivo del...Per ill'impegno finanziario dovrebbe essere fino a 2 miliardi di euro. È facile pensare che Vivandi si opponga in maniera forte all'intesa nel prossimo cda. Intanto la Borsa negli ultimi ...

È stato siglato il memorandum of understanding, un accordo che, tra le altre cose, prevede l’ingresso del Ministero dell’Economia nella Netco, la società della rete di Tim, con una quota del 20% ...La notizia era nell’aria, tanto che le azioni Tim erano in crescita da un paio di giorni e alla fine è arrivata la nota del ministero dell’Economia: ieri è stato firmato il Memorandum of understanding ...