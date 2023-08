Il dermatologo dei vip | «Vi racconto i trattamenti estetici di Berlusconi e di quella volta che ho salvato Malgioglio»

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 agosto 2023) Santo Raffaele Mercuri, 59 anni, è il pioniere in Italia della medicina estetica rigenerativa. È stato tra i primi a usare il laser frazionale e oggi la MetaCell Technology. Dal 2002 è primario di Dermatologia dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. Ha all’attivo diecimila interventi di chirurgia oncologica e ricerche su vitiligine, psoriasi e sulle nuove metodiche laser. Dal 2011 è diventato anche l’esperto in Dermatologia del Consiglio Superiore di Sanità. Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, parla dei suoi clienti illustri. Tra cui Silvio: «Prendo il dermatoscopio e vado in maniche di camicia. Arrivo a Palazzo Grazioli, lo visito, lui accetta la terapia e lì inizia una bella e lunghissima amicizia. L’ho visto centinaia di volte». Silvio e la medicina esteticasi è fatto fare «centinaia di ...