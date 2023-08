Il costume più bello dell’estate 2023 è di Gigi Hadid

Leggi su amica

(Di venerdì 11 agosto 2023) Con tante celebrity già in vacanza, era solo questione di tempo prima che iniziasse una tacita competizione per il titolo di bikini piùdell’Estate. Con Dua Lipa che punta sul pois, Hailey Baldwin che rilancia con un due pezzi fluo e Kendall Jenner che scommette sul monospalla, a vincere è. Grazie a unstampa etnica, con il quale lancia il trend più amato di stagione. Silhouette semplice ma fantasia ricercata: ecco perchè piace e sta bene a tutte.icona della moda bikini estateLa semplicità, sopratutto quest’anno, ripaga. A dimostrarlo è, in vacanza in una ...