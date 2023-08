Il clamoroso combattimento sul ring in Italia tra Musk e Zuckerberg | “Ho incontrato Meloni | si farà al Colosseo” Cosa sappiamo finora

(Di venerdì 11 agosto 2023) Possibile che i due miliardari, conosciuti in tutto il mondo, salgano su unper darsi dei ceffoni? Da settimane Elon(fino a ieri l’uomo più ricco della Terra, scalzato da Bernard Arnault solo dopo l’infelice acquisizione di Twitter) e Markse le stanno suonando, ma a distanza. La tenzone – al momento a colpi di tweet e comunicati – è iniziata a fine giugno, quando a sorpresaha lanciato la sfida –di arti marziali miste (MMA) in una gabbia – subito raccolta da. Non solo: l’inventore di Tesla e SpaceX aveva detto di volerla trasmettere su X, cioè Twitter, col nuovo nome scelto dall’imprenditore sudafricano, specificando che “tutti i proventi saranno devoluti alle organizzazioni che aiutano i veterani”. Di oggi la novità, che ha del ...

Stavamo letteralmente parlando del Colosseo per quel. In realtà ho avuto un incontro con la squadra del ministro della cultura in Italia per organizzare questo match al Colosseo - ...... questo nonostante ilsuccesso de La Guerra dei Mondi di Steven Spielberg. È proprio ... passando anche alfinale in un parcheggio multi - piano costruito appositamente per il ...... ndr.); poi con ilannuncio di essere pronto a sfidare Zuckerberg in unin gabbia . Tensione alle stelle tra i due milionari. L'episodio è l'ennesima dimostrazione dell'accesa ...

Clamoroso Musk: "Ok Meloni-Sangiuliano per Colosseo, lotto con Zuckerberg" Tuttosport

