(Di venerdì 11 agosto 2023) Certo, l’autunno porta con sé un l’aria più fresca, le foglie che cadono dagli alberi, i colori rossi, abbigliamento cozy e soprattutto tante nuove nuance per make up e capelli. Cosa ci aspetta per questo autunno? Secondo glie secondo Allure, il. Ililperfetto: toni ambrati e rosati Secondo Tiffanie Richards, colorista del Louise O’Connor Salon di New York, l’autunno è la stagione migliore per cambiare il proprio, in quanto ci sono maggiori possibilità di mantenere tonalità e lucentezza. “Il sole è così forte in estate che anche camminare per strada per dieci minuti può opacizzare e tirare i toni”, dice la Richards. Inoltre, ha una preferenza per le tonalità ...

Il Chocolate Silk sarà il colore dell'autunno, parola degli esperti Metropolitan Magazine

Il Chocolate Silk sarà la prossima tendenza capelli dell'autunno: un esempio I capelli di Zendaya, la It Girl del momento ...The outcome is a concentrated silk-like white chocolate that will tempt you to have more than just one. Prep 5 min Cook 40 min Chill 4 hr Makes 6 small pots 200ml double cream 10g honey 150g white ...