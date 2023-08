Il caldo africano scalda i motori | arriva la fase 2 di Nerone

(Di venerdì 11 agosto 2023) Nuova ondata disull'Italia a causa dell'anticiclone, ma non per tutti: dapprima il Centro-Nord, Sud e Sicilia entreranno in gioco successivamente. Ecco cosa prevedono gli esperti

Anticiclone Nerone in arrivo, pronto ad infiammare ancora una volta il tempo estivo italiano. Antonio Sanò, fondatore del sito www.ILMeteo.it, conferma il ritorno del caldo sul nostro Paese, in due fasi: dapprima al Centro-Nord poi, da metà della prossima settimana, anche al Sud. L'anticiclone, negli ultimi giorni, ha stazionato sulla Spagna. Le dimensioni dell'elefante indiano sono minori rispetto a quelle dell'africano, così come le... Il clima del Parco Le Cornelle di queste settimane è molto simile a quello caldo ed afoso dei paesi d'origine.

Meteo: il CALDO AFRICANO punta verso l'Italia, TEMPERATURE fino a 38°C con l'Anticiclone NERONE [Mappe] iLMeteo.it

Tempo stabile con caldo e afa in aumento: al via la terza ondata di caldo della stagione. Oggi 11 agosto soleggiato. Le previsioni meteo ...Tanto caldo, afa e pure il rischio di qualche temporale su diverse regioni: queste le previsioni meteo di Ferragosto per quanto riguarda l’Italia. L’attore principale che condizionerà il tempo nella s ...