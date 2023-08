Ida Vitale | una delle voci più importanti del mondo ispanoamericano Traduzione di Emilio Coco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) Quello che stupisce nella poesia uruguayana è la presenza di un buon numero di poeti di alto livello internazionale in un paese di lingua spagnola, il più piccolo dell’America del Sud, sia per estensione che per numero di abitanti. Delmira Agustini (1886-1914), Juana de Ibarbourou (1892-1979), Mario Benedetti (1920-2009), Idea Vilariño (1920-2009), Ida(1926) e Cristina Peri Rossi (1941) sono poeti che hanno reso grande la letteratura latino-americana della fine del XIX secolo e di tutto il XX. Due di loro, Idae Cristina Peri Rossi sono stati insigniti del Premio Cervantes, l’equivalente del Premio Nobel per la letteratura in spagnolo. Ida, membro della generazione del 45 e rappresentante della poesia “essenzialista” è unapiùdel ...