I sandali capresi tra tradizione e modernità

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 11 agosto 2023) Esiste una calzatura che da ben oltre 3000 anni resta sempre fascinosa, sobria ed elegante al tempo stesso, leggera e versatile, ovvero: i. Declinati in versione glamour con pietre e strass o più “semplice” con listini di pelle o cuoio, i, infatti, rappresentano un accessorio irrinunciabile per gli outfit estivi (… e non solo, come vedremo dopo). E pensare che non sono altro che la versione più “evoluta” degli antichi calzari romani (tanto amati dall’Imperatore Tiberio) presenti anche negli strabilianti affreschi di Pompei. Ma, addirittura, c’è chi li fa risalire all’epoca Egizia! Quindi, stiamo parlando di una calzatura che ha attraversato epoche, generazioni, mode e costumi, restando pur sempre moderna. Intanto, la vera svolta “fashion” per il sandalo caprese avvenne durante l’epoca ...