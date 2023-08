I russi sulla Luna | decollato razzo dal cosmodromo Vosto?nyj | arriverà il 21 agosto

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 11 agosto 2023) Laa di Vladimir Putin ha lanciato ilche veicola la sonda con destinazione. Lo Zar avvia la sua prima missione verso il satellite dopo quasi 50 anni. La missione è destinata a dare nuovo slancio al settore spaziale russo. IlSoyuz trasporta una sonda di quasi 800 chili. È stato lanciato alle 2.10 ora di Mosca dalVosto?nyj nell’Amur, secondo le immagini diffuse in diretta dall’agenzia spaziale russa Roscosmos. La Soyuz deve raggiungere l’orbitare in 5 giorni, poi impiegherà dai 3 ai 7 giorni per scegliere il luogo idoneo prima di atterrare nell’area del polo sudre. Secondo una fonte all’interno di Roscosmos, l’agenzia prevede uno sbarco della sonda attorno al 21. “Per la prima volta nella storia, ...