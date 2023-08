I russi avanzano su Kupiansk | allarme a Zaporizhzhia

Il nuovo epicentro della guerra in Ucraina porta il nome della citta' nordorientale di Kupiansk, dove i vertici militari di Kiev ammettono "una situazione difficile" seppure "sotto controllo", mentre ...Il giorno 534 dall'invasione russa dell'Ucraina ci racconta di truppe russe chenel ... I, poi, hanno attaccato con i droni anche a Occidente, a poche decine di chilometri dalla Polonia. ...su Kupiansk, ordinata l'evacuazione in decine di località. Intanto il presidente americano Biden chiede al Congresso altri 13 miliardi di aiuti militari per Kiev La guerra in Ucraina,...

Ucraina, le forze di Mosca avanzano. Kiev ordina di evacuare villaggi nell'area di Kharkiv Euronews Italiano

Il nuovo epicentro della guerra in Ucraina porta il nome della citta' nordorientale di Kupiansk, dove i vertici militari di Kiev ammettono ...L’offensiva ucraina non è andata come immaginavano i comandi di Kiev e gli alleati statunitensi ed europei. L’avanzata è stata lenta, i territori riconquistati realmente pochi. Sono stati investiti mi ...