I Maneskin irrompono con una nuova sorpresa estiva

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’enorme successo del tour negli stadi non ferma i. La rock band romana a granannuncia sui social l’arrivo in un nuovo singolo che infiammerà le radio e le piattaforme streaming. Mentre tutti attendono il tour mondiale. Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi hanno conquistato il panorama musicale internazionale e con l’ultimo album Rush! si sono piazzati in cima alle classifiche musicali in ben 15 Paesi. Ma le sorprese per il loro pubblico non sembrano essere ancora terminate. Arriva un nuovo singolo per i, foto Ansa – VelvetMagTutti hanno negli occhi le tappe della loro fulminante carriera: dalla vittoria al Fl di Sanremo e agli Eurovision Song Contest con Zitti e buoni, passando per il loro debutto a X Factor. La rock band, che sono qualche anno fa suonava ...