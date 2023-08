I droni fatti in casa dalla resistenza ucraina

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 11 agosto 2023) Da alcuni mesi due giovani imprenditori tech costruiscono di nascostoe detonatori amatoriali per aiutare la, dopo che il loro sogno di creare una start up è stato infranto dall’invasione russa. Potrebbe essere una delle tante storie di resilienza e ingegno ucraino, come ce ne sono state tante in questi diciassette mesi di guerra, se non fosse per alcuni particolari che rendono la loro vicenda simile alla trama di un film, tra laboratori segreti, spie dal doppio gioco e innovazioni militari. In un lungo approfondimento uscito su “1843”, il magazine dell’Economist, il giornalista Wendell Steavenson ha raccontato la particolare sequenza di eventi vissuta dai due trentenni Alexei e Kostya soprannominati dai loro concittadini «i professori pazzi», che hanno fondato la “Midnight Lab” dopo l’occupazione di Kherson e ...