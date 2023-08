Tutto pronto aldel Golfo di San Salvo Marina per Suoni Fuori Porto , all'insegna dell'unione ... splende di luce e trasporta l'ascoltatore in un caleidoscopio di colori che parte dagli...Ma anche quandoil sole c'è chi ha trovato modo di frequentarlo. 'Da circa un mese e mezzo ... Il giardino, situato a poca distanza dal mercato rionale, è perstato gestito da un'associazione ...... la spiaggia al porto,Tammurielllo,degli Inglesi dove affondò un battello inglese di ... A proposito di Tonino, lui sì che ha visto passare il mondo nel suo locale dagli'70 in poi. E a ...

I 60 anni di Cala di Volpe, l'albergo che «inventò» la Costa Smeralda Vanity Fair Italia

BTp: spread chiude in calo a 162 punti, rendimento decennale sale al 4,14% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ago - Chiusura in calo per lo spread tra BTp e Bund che si e' mantenuto all'interno ...