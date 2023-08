Hong Kong | arrestate 10 persone per “collusione straniera” 

In frazionale calo( - 0,39%); sui livelli della vigilia Seul ( - 0,18%). Sotto la parità Mumbai , che mostra un calo dello 0,38%; con analoga direzione, poco sotto la parità Sydney ( - 0,...Il sentiment degli investitori reagisce al dato sull'inflazione americana inferiore alle attese a luglio. Tokyo chiusa per la giornata della montagna La Borsa diapre la seduta in territorio positivo in scia al dato sull'inflazione Usa risultato migliore delle attese: l'indice Hang Seng sale dello 0,37%, a 19.319,91 punti. Avvio poco mosso e ...Le borse asiatiche si avviano alla chiusura in territorio negativo. Shanghai è la peggiore, accudando un calo dell'1,07%. In rosso anche, con l'Hang Seng che cede lo 0,45% e Seoul, con il Kospi che perde lo 0,22%. Chiusa invece la borsa di Tokyo per festività. 11 agosto 2023

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,37% Borsa Italiana

Le Borse europee, orfane di Tokyo chiusa per la giornata della montagna, archiviano la seduta in calo mentre i future di Wall Street e quelli europei sono contrastati. L'attenzione degli investitori s ...Roma, 11 ago. (askanews) - Le borse asiatiche si avviano alla chiusura in territorio negativo. Shanghai è la peggiore, accudando un calo ...