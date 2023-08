Highlights e gol Burnley-Manchester City 0-3 | Premier League 2023 2024 VIDEO

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ildei gol e deglidi, match inaugurale della. Comincia come aveva finito la scorsa stagione la squadra di Pep Guardiola: gli ospiti prendono in mano subito la gara e dopo neanche tre minuti sbloccano la partita grazie al solito Haaland. Il gol del raddoppio è una meraviglia: un’azione corale straordinaria che esalta le qualità del, azione conclusasi con un sinistro a giro meraviglioso sempre dello stesso Haaland. I padroni di casa provano a riaprire il match, ma ci pensa Rodri, su mischia, a chiudere il discorso. Tre gol, tre punti e il solito spettacolo. SportFace.

L' Udinese conquista il passaggio del turno, battuto il Catanzaro per 4 - 1, nel match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/24. A firmare il poker bianconero sono state le marcature di ...L' Udinese conquista il passaggio del turno, battuto il Catanzaro per 4 - 1, nel match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/24. A firmare il poker bianconero sono state le marcature di ...Glie idi Frosinone - Pisa , match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024 , in cui la formazione gialloblù guidata da Eusebio Di Francesco si è imposta sulla ...

Highlights amichevole Milan-Trento, gol e risultato: la sintesi del match (VIDEO) MilanLive.it

Gli highlights e i gol di Frosinone-Pisa, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024, in cui la formazione gialloblù guidata da Eusebio Di Francesco si è imposta sulla c ...Clamorosa sconfitta del Milan in amichevole a Milanello contro il Trento. I rossoneri hanno perso 1-0, ecco gli highlights ...