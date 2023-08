Heart of Stone | recensione | Gal Gadot e Jamie Dornan nel thriller adrenalinico targato Netflix

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ladiof, iladrenalinico di Netflix con Gale Alia Bhatt: una storia ricca di twist narrativi, che spinge a non abbassare mai la guardia Proteggere la pace nel mondo Rachel(Gal) è un’agente dei servizi segreti abilissima come informatica ma ben addestrata anche per combattere sul campo. L’organizzazione elitaria di cui fa parte cerca di proteggere la pace nel mondo, ma la situazione precipita quando una minaccia più grande mette in pericolo “il cuore”, ovvero la loro risorsa più preziosa. A quel punto l’unica possibilità di salvezza sarà proprio l’abilità dell’agente. Da Wonder Woman ai servizi segreti Dopo le imprese da Wonder Woman, Gal ...

Dopo Red Notice " attualmente il film più visto su Netflix " Gal Gadot torna sulla piattaforma rossa con un film destinato a scalare le classifiche:of, diretto dal regista britannico Tom Harper . Ancora una volta si tratta di un action thriller di spionaggio in cui l'attrice diventata celebre per il ruolo di Wonder Woman interpreta

Disponibile da oggi - 11 agosto - nel catalogo Netflix Heart of Stone, action thriller con Gal "Wonder Woman" Gadot e Jamie Dornan. Ecco dunque qualche dettaglio sulla trama e sul cast.Il nuovo action di Netflix debutta oggi in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand, ma cosa ne pensa la critica