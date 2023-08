Heart of Stone | recensione del film action con Gal Gadot su Netflix

- - > La trama di 'of' Rachel(Gal Gadot) in apparenza è solo un'impiegata alle prime armi che si occupa di tecnologia per i servizi segreti britannici all'interno di un'unità d'...La missione di Rachel(Gadot) è recuperare 'Il cuore', un dispositivo dotato di una tecnologia sofisticata nonché la risorsa fondamentale dell'agenzia, per sconfiggere minacce globali. È un ...of: data di uscitaof: trama e cast Scopriamo insieme la data di uscita, la trama e il cast del nuovo film Netflix dal titoloof. Una pellicola molto appassionante ...

"Heart of Stone" di Tom Harper NonSoloCinema

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una ...Possibile che Netflix stia preparando il crossover che nessuno si aspettava Ecco cosa ha detto il regista del nuovo film Netflix.