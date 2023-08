Heart of Stone | lo spy thriller con Gal Gadot stroncato dalla critica | ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

(Di venerdì 11 agosto 2023) Dopo il successo commerciale di Red Notice, Galè tornata a collaborare con Netflix nello spyof, ricevendo questa volta una sonora stroncatura. Archiviata la parentesi Wonder Woman, Galè tornata in azione con uno spyad alto tasso di adrenalina, realizzato in esclusiva per Netflix:of. Purtroppo le reazioni dellanon sono state particolarmente entusiaste e ilattuale susi assesta sul 25%. Nel film Galveste i panni di Rachel, un'agente segreta di una misteriosa agenzia per il mantenimento della pace globale prova a impedire a una hacker di rubare ...

ofcome 007. In molti aspetti lo ricorda vagamente, in altri è veramente difficile non metterlo a paragone, eppure il nuovo film Netflix, diretto da Tom Harper con protagonista Gal Gadot, ...Archiviata la parentesi Wonder Woman , Gal Gadot è tornata in azione con uno spy thriller ad alto tasso di adrenalina, realizzato in esclusiva per Netflix:of. Purtroppo le reazioni della critica non sono state particolarmente entusiaste e il punteggio attuale su Rotten Tomatoes si assesta sul 25%. Nel film Gal Gadot veste i panni di Rachel ...La star, che ha posato per la rivista nel numero uscito in contemporanea con la distribuzione diof, aveva raccontato di un incontro avuto con James Gunn e Peter Safran nel quale il ...

Heart of Stone, recensione del film Netflix con Gal Gadot Movieplayer

Dopo il successo commerciale di Red Notice, Gal Gadot è tornata a collaborare con Netflix nello spy thriller Heart of Stone, ricevendo questa volta una sonora stroncatura.Un action ad alto tasso di adrenalina e tutto al femminile. Gal Gadot è la protagonista di "Heart of stone", su Netflix: la trama ...