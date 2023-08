Hawaii | la gente si getta nel mare per scappare dalle fiamme degli incendi | video

... della devastazione, delle auto in coda, della corsa disperata a piedi diin cerca di riparo ... Il governatore delle, Josh Green, ha riferito che le operazioni di ricerca e salvataggio ...Leggi Anchedevastate dagli incendi, brucia l'isola di Maui: almeno 6 morti -in fuga si tuffa nell'Oceano 'Non ci sono altri dettagli disponibili al momento', si legge nella nota dell'......35 - Criminal Minds 7 21:20 -Five - 0 4 22:05 -Five - 0 4 22:50 -Five - 0 4 ... IT Iris 19:15 - CHIPS - LADELLA VALLE 20:05 - WALKER TEXAS RANGER III - IL LINCIAGGIO 21:00 -...

Le Hawaii bruciano, 53 morti e decine di feriti. Biden dichiara lo stato d'emergenza RaiNews

Sale a 53 morti il bilancio delle vittime degli incendi che hanno devastato l'isola di Maui, alle Hawaii. Le fiamme continuano ad essere alimentate dai venti dall'uragano Dora. Secondo una stima, anco ...Alle Hawaii incendi di sterpaglie hanno distrutto gran parte di Maui e hanno spinto i residenti a fuggire nell'oceano per sfuggire alle fiamme ...