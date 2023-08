Hawaii in fiamme | 55 morti Distrutta la storica città di Lahaina

Si tratta del disastro naturale più grande che leabbiano mai affrontato e la disperazione, in queste ore, è tantissima. Lebruciano, devastata l'isola di Maui: 36 morti e 11mila ...... dove gli incendi sono stati contenuti, e sulle altre isole delle, ma prima di essere portate in salvo molte persone si sono gettate in acqua per sfuggire alle, restando nell'oceano ...... nelle. "Sono state confermate altre 17 vittime nell'incendio di Lahaina - hanno fatto ... meta turistica, dove molte persone sono corse in mare per sfuggire allee dove centinaia di ...

Le Hawaii in fiamme, le vittime salgono a 53 Agenzia ANSA

Il numero delle vittime è arrivato a 55, e potrebbe salire ancora. Tantissime le persone ancora disperse, o costrette a lasciare le loro case. Gli incendi non sono stati ancora domati ...Una strage provocata dal fuoco: sono 55 le vittime dell’incendio che ha colpito l’isola di Maui, nelle Hawaii. La maggior parte delle persone morte si trovavano nella storica città di ...